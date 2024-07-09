أهم القرارات الحكومية اليوم بالعدد 147 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 147، الصادر في 9 يولية 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة بني سويف، واللجنة الأولمبية المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية.
-قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (4- 5- 6- 7- 8- 9ب- 26 قطعة أرض حديقة غير منفذة)، بمساحة 667.33 فدان بمركز المدينة (١) بمدينة الشروق المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بنظام نقل الأصول لإقامة توسعات للجامعة الأهلية الفرنسية.
واعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1 أ، 1 ب/1) بمساحة 5.7 فدان الواقعة بالحوض رقم (24) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر.
-وقرار محافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة.
-وقرار محافظة بني سويف بإلغاء شارع بالمخطط التفصيلي المعتمد لمدينة ناصر.
-وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعديل بعض مواد لائحـة النظام الأساسى للاتحـاد المـصرى للشراع والإ نزلاق على الماء بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العاديـة للاتحاد.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية.
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