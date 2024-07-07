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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 145 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 145، الصادر في 7 يوليو 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين، ومحافظات الجيزة والبحيرة.

 

وجاءت أبرز القرارات كالتالي: 
-قرارات وزارة العدل بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات، وإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الـشباب) بمقر الأكاديميـة الوطنيـة بالشيخ زايد. وتأجيل ميعاد سريان نظـام الـسجل العينى علـى جزيرة وراق الحضر إلى 31/12/2024. ونقل مقر انعقاد جلسات مأمورية قوص الكلية، محكمة قوص الجزئية، محكمة مركز قوص للأسرة ومكتب تسوية المنازعات الأسرية) إلـى المقـر الجديـد بمحافظة قنا.


-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد 2 من السودان وسوري ويمني وأردني وروسي خارج البلاد لآسباب تتعلق بالصالح العام. والأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ورد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا.


-قرار وزارة الإسكان والمرافق بنزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع محطة معالجة الـصرف الـصحى بناحية عزب نوبار خورشيد والزوايدة، محافظة الإسكندرية والواقعة بحوض ملقة الجنان نمرة 1 قسم سابع (الملاحة) بمـسطح (7ف/ 17ط/ 17.1س) تقريبًا.   


-قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع على العقار رقم (۲) شـارع محمـد حجاج شياخة معروف، قصر النيل، محافظة القاهرة. ويزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع على الشقة رقم ٦٣ بالعقـار رقـم ١٠ شـارع الشيخ سيد درويش (زكى سابقًا ) رمسيس الأزبكية بمحافظـة القـاهرة.


-قرارات وزارة التموين والتجار الداخلية، بشأن حل وتصفية جمعيات تعاونية استهلاكية.


-قرارات محافظة الجيزة باعتماد مشروع تقسيم شركة أكاسيا للتنمية والاستثمار العقاري، واعتماد مشروع تقسيم الشركة المصرية الفرنسية للاستثمار والتنمية العمرانية. واعتماد المخطط التفصيل ى للمنطقة ال صناعية ناحية عرب أبو سـاعد مركز الصف. 

 


-قرار محافظة البحيرة بتعديل قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء للمتر المسطح، بنطاق الوحدات المحلية القروية (القرى الأم ) والقـرى والعـزب والنجـوع والكفـور التابعة لها بالمحافظة.

 

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