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محافظات

بأول لقاء مع المجلس التنفيذي، محافظ الدقهلية يستعرض ملامح وأساسيات منهج العمل

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، فيتو

التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم بأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في أول اجتماع رسمي للمجلس التنفيذي للمحافظة 

وجاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة،  والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس واللجان بإشراف الأستاذ محسن طه أمين المجلس التنفيذي.


وفي بداية الاجتماع ألقي أمين المجلس كلمة صغيرة بالإنابة عن اعضاء المجلس التنفيذي تقدم خلالها بالتهنئه للمحافظ والنائب وتعاهدهما علي بذل قصاري الجهد لرفعة شأن محافظة الدقهلية من خلال جميع اعضاء المجلس في المرحلة المقبلة.

 


والقي اللواء"طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلمة  وجه خلالها الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية محافظا لها كما توجه بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك علي فترة العمل التي اداها بوزارة الداخلية وعلي الخبرات المكتسبة من جميع مهام العمل التي تولاها بالوزارة باعتبارها أحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية الجسيمة ليكون محافظا لمحافظة الدقهلية.


كما توجه "مرزوق "بالشكر والتقدير للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية السابق علي جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية التي تستحق كل تقدير خلال قيادته مسئولية المحافظة.


وقال اللواء "مرزوق" ان محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة وتذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة مشيرا ان مواطنيها يستحقون  منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.. 


واستعرض اللواء"مرزوق" خلال الاجتماع ملامح واساسيات منهج العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف في النهاية المواطن البسيط من خلال التفاعل الفوري مع مشكلاته وتحقيق مطالبه واحتياجاته مضيفا ان تواجدي يوميًا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة علي مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء"مرزوق" ان علي كل مسئول ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين بتفانيه في العمل بالاخلاص والصدق لوجه الله اولا والوقوف الي جانب المواطن البسيط قائلا: "هتجبر بخاطر المواطن ربنا هيجبر بخاطرك..مستطردا بس تجبر بخاطره بجد..لازم يكون جواك انسان"..

 واضاف "لواء"مرزوق" ان المسئول حين يؤدي عمله لوجه الله سيقابل من الله بخير لايتصوره عقل. 

 واشار اللواء" مرزوق" اننا جميعا يؤدي رسالة كل في مجاله وعلينا ان نكون خط الدفاع الاول لتعميق الانتماء لدي المواطن من خلال تقديم الخدمات وتحقيق المطالب وحل مشكلاته، كما اشار ان العمل الجاد للجهاز التنفيذي احد ادوات استنفار المواطنين وتماسكهم للمشاركة مع الدولة في تحقيق الامال والتطلعات وبناء المستقبل للاجيال القادمة.

علي رأس اولويات العمل ملفات النظافة

واوضح اللواء"مرزوق"ان علي رأس اولويات العمل ملفات النظافة والمرور والتصالح وازالة التعديات علي اراضي الدولة والارض الزراعية والاستثمار والمراكز التكنولوجية وتنفيذ اعمال رفع كفاءة شاملة لمدينة جمصه خلال اسبوعين علي الاكثر موكدا علي ضرورة ان تكون هناك نتائج سريعة ملموسة علي ارض الواقع يستشعرها المواطنين في تلك الملفات.

الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الغالية

ومن جانبه وجه "نائب محافظ الدقهلية"الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الغالية ووجه  الشكر والتقدير لجامعة المنصورة"باعتبارها بيته الاول،كما قدم خالص التهنئة للسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مرحبا به باعتباره احد ابناء الدقهلية.

ومن جانبه اكد "وكيل الوزارة السكرتير العام" ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدية القدرة والكفاءة لانجاز المهام الملقاه علي عاتقه والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الانجاز والعمل في جميع المجالات التي تستهدف تحقيق امال وتطلعات ابناء محافظة الدقهلية.

وفي نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح مع اعضاء المجلس التنفيذي استمع خلاله "اللواء مرزوق" للاراء والمقترحات التي تستهدف دفع العمل التنفيذي في كافة القطاعات

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