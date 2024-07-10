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محافظات

رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك في دمنهور بالبحيرة

حملات مكبرة بالبحيرة،
حملات مكبرة بالبحيرة، فيتو

قاد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بدمنهور  أسفرت عن رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك بشارعين في دمنهور بالبحيرة.

رفع 712 حالة اشغال ثابت ومتحرك بشارعين في دمنهور بالبحيرة 

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة  جاكلين عازر -  محافظ البحيرة بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

حيث قاد  كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة حملة مكبرة لإزالة المخلفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق بدمنهور بشارع الروضة رافقه خلالها محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور  وبالتعاون مع وحدة الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت تلك الحملات عن رفع 629 حالة إشغال ثابت ومتحرك.

وفى ذات السياق تم تنفيذ حملة مماثلة لرفع الإشغالات بشارع المقريزى أسفرت عن رفع 36 فرش متنوع وإزالة 47 حاجزا خرسانيا.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة  على ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك 
رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك بالبحيرة 

 

 

 

رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك
رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك

 

رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك
رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك
رفع 712 حالة إشغال ثابت ومتحرك

 

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