بدوي: قطاع البترول ملتزم بتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاع الكهرباء والصناعة

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) ونوابه بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة التحديات الحالية فيما يخص صناعة الغاز الطبيعى والعمل على زيادة إنتاجه.

تنمية موارد الطاقة التي تلبى احتياجات القطاعات الأساسية

وأكد المهندس كريم بدوى في مستهل اللقاء على التزام قطاع البترول بدوره الفاعل والأساسى في تنمية موارد الطاقة التي تلبى احتياجات القطاعات الأساسية المستهلكة كالكهرباء والصناعة، وهو ما يتم العمل عليه كحلول مستدامة من خلال جهود متعددة على التعامل مع تحديات التناقص الطبيعى في انتاج الغاز والزيت الخام ومن ثم زيادة الإنتاج الى المعدلات المرجوة لصالح تنمية الاقتصاد المصرى الذى تمثل الطاقة بالنسبة له شريان حياة.

جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز

وأشار الوزير الى أن النجاح في التعامل مع التحديات وتحقيق زيادة في الإنتاج سيكون له انعكاس ايجابى على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول والغاز وتنمية موارد الطاقة بشكل أكبر وتعظيم إيرادات الدولة من هذا القطاع المؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية خاصة مع زيادة الإنتاج والتي سيقابلها تقليل في استيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلى والقطاعات الكبرى المستهلكة.

وزير البترول: ايجاس تقوم بدور كبير في جذب استثمارات في قطاع الطاقة

ولفت بدوى الى الدور الإيجابى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) كأحد أذرع الدولة في جذب الإستثمارات العالمية في قطاع الطاقة والتي تعود بلاشك على الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة التي يقوم نموها على امدادات الطاقة والغاز الطبيعى.



واشار الوزير كذلك إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل مشكلة المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز والتي أكده عليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مما سيكون له أثره الإيجابى على تهيئة المناخ الاستثمارى المحفز للشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج عمل لزيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة وتسريع وتيرة الاستكشافات الجديدة من المناطق الواعدة التي تم اسنادها الى شركات عالمية كبرى خلال المزايدات المطروحة في السنوات الآخيرة.

مجهودات العاملين بمختلف مواقع البترول والغاز

وثمن الوزير مجهودات العاملين بمختلف مواقع البترول والغاز والتي يؤدى تعظيمها الى مردود فعلى على الحياة اليومية للمواطنين حيث تمثل الطاقة والوقود عصب الحياة بالنسبة لهم، مشددًا على الاهتمام بتهيئة البيئة الإيجابية المحفزة للكوادر البشرية بمواقع الإنتاج و اتاحة فرص تنمية المهارات لها بما يحفزها لبذل قصارى جهدها في تحقيق أهداف زيادة الإنتاج.



و أكد الوزير أنه سيقوم بجولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة والالتقاء مع العاملين، موجهًا القيادات بزيادة التواصل وإجراء الجولات الميدانية التي تسمح بزيادة التواصل المباشر مع العاملين بالحقول والمواقع والمنشآت الإنتاجية من اجل الوقوف على التحديات بشفافية وطرح كافة الحلول الممكنة.

اهمية محوري السلامة وخفض الانبعاثات في استراتيجية وزارة البترول

وشدد الوزير على أهمية محورى السلامة وخفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول خاصة وأن تعزيز السلامة في مواقع الإنتاج عامل مؤثر في دعم المناخ الاستثمارى وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار هذا الى جانب أهميته في الحفاظ على العنصر البشرى والأصول.

تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى وجذب الاستثمارات الجديدة

واستمع الوزير خلال الاجتماع مع قيادات ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ووكلاء الوزارة الى أهم التحديات الحالية والحلول المطروحة التي يمكن العمل عليها فى مجال تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى وجذب الاستثمارات الجديدة وتنفيذ برامج العمل بكفاءة في هذه المجالات والعمل علي التسويق الجيد للمناطق الواعدة، وكذلك التحديات إزاء تعظيم عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتي تتطلب تنسيق حكومي لتذليل التحديات في هذا المجال من اجل توفير موارد مالية هائلة على الدولة تتحملها لدعم أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المبادرات والجهود الجارية لرفع الوعى بتطبيق إجراءات السلامة في المواقع والعمل على حلول مستدامة وفاعلة لدعم تحديث وتطوير إجراءات السلامة بشكل متواصل في المواقع البترولية.



وحضر الاجتماع الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمد رشدى نائب رئيس شركة ايجاس للإنتاج وتنمية الحقول والدكتور عبدالحميد جويلى نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس أسامة السمنودى نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات، والمحاسب عمرو جمعة نائب رئيس شركة ايجاس للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور معتز عاطف مساعد رئيس شركة ايجاس للمكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات.