البترول تنجز 77 % من مشروع "أنوبك" لزيادة الطاقة التكريرية

نجحت شركة أنوبك في إنجاز 77% من مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط.

ويستهدف مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتجات منخفضة القيمة وذلك من خلال عمليات تكرير متقدمة لمعالجة المازوت الناتج من عمليات التقطير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول والذي يعتبر منتج منخفض القيمة، وتحويله إلى منتجات رئيسية عالية القيمة مثل السولار والنافتا والبوتاجاز.

أنوبك تنجح في استيراد كافة معدات المشروع

وصرح مصدر بشركة أنوبك "لفيتو" بأن الوزارة نجحت في استيراد كل المعدات طويلة الأجل الي أرض المشروع، حيث بلغت النسبة 100%.

وأشار إلى أن نسبة توريدات المشروع من المهمات المختلفة تخطت أكثر من 95 % وهذا المشروع من أهم مشروعات قطاع البترول في صعيد مصر.