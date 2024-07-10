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وزير الكهرباء: جولات تفقدية مفاجئة على شركات التوزيع لمتابعة تنفيذ التعليمات

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عمل جولات تفقدية وزيارات مفاجئة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه.

الجولات التفقدية المفاجئة لوزير الكهرباء 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجولات التفقدية ستتضمن أيضا متابعة الحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء.

اهداف الجولات التفقدية لوزير الكهرباء 

وأشار الي أنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصًا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.

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