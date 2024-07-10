رئيس إقليم الصعيد يتفقد المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

قام الدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، معه نائب مدير فرع الأقصر وعدد من الإدارات الإشرافية بالفرع،بجولة مرورية لتفقد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وشملت الجولة وحدتي طب أسرة (البعيرات، وال عثمان )،تفقد بهما خزانات المياه بالوحدات، والمولدات الكهربائية،وإجراءات السلامة والصحة المهنية ،كما تفقد عيادات طب الأسرة ،و عيادات الأسنان، والصيدليات،وساحات إنتظار المرضى ، بالإضافة إلى غرفة التعقيم والمغسلة وغرفة الفرز، كما تابع سيادته إنتظام أعمال المبادرات الرئاسية بالوحدات.

استطلاع أراء المنتفعين

وشدد الدكتور أحمد البرعي خلال جولته على تثقيف المنتفعين عن أهمية الإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للحجز لمنع التكدس والازدحام وتفادي الإنتظار لأوقات طويلة، إضافة إلى إستطلاع أراء المنتفعين حول سهولة الحجز،ومدة الإنتظار،والخدمات الطبيه المقدمة لهم ومدى رضائهم عنها.

الاجتماع التوجيهي

كما ترأس البرعي الاجتماع التوجيهي الدوري اليومي لجميع منشات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تناول خلاله خطة العمالة، وتوزيع الأطباء بالعيادات التخصصية بمراكز طب الأسرة التابعة للهيئة.

كما تناول مؤشرات رضاء المنتفعين،وأداء المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتم التشديد على ضبط آلية العمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بما يكفل تحقيق متطلبات المنتفعين بأعلى كفاءه وأعلى نسبة رضاء على الخدمة الطبية المقدمة.

وخلال الإجتماع تابع البرعي موقف صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية، ووجه برصد جميع البلاغات من الأعطال والتأكد من إصلاحها بشكل فوري، وقد تم التأكيد على توافر مخزون أدوية ومستلزمات الطوارئ التي ليس لها بديل.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

هي أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة بإحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

وبدأت الهيئة فى التطبيق الرسمي لمنطومة التأمين الصحي الشامل بداية من 1 يوليو عام 2021، حيث طورت الهيئة العامة للرعاية الصحية المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، حيث ان الهيئة هي مسئولة عن إمتلاك وإدارة كافة المنشآت الصحية المنقولة إليها من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ومن كافة الجهات التابعة لوزارة الصحة في محافظات التأمين الصحي الشامل وطبقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية أنشئت في عام 2018، وطبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الهيئة هي أداة الدولة المصرية الرئيسية في ضبط وتقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمستوياتها المختلفة باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطور للعاملين ورضاء للمتعاملين في إطار متكامل من الاستدامة والنجاعة المالية.

وتقدم الهيئة رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتطبق الهيئة قيم (الرحمة – الاحترام- التميز – التجرد – المسئولية والمسائلة)، كما تقدم أيضا خدمات الرعاية الصحية للأجانب المقيمين والزائرين لمصر من خلال مشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).