وكيل التعليم بالوادي الجديد يلتقي قيادات التعليم الفني
عقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد،اليوم الأربعاء،لقاء مع قيادات التعليم الفنى بالمديرية ( التجارى - التعليم والتدريب المزدوج - الصناعى - الزراعى ).
جاء ذلك لبحث مجموعة من المقترحات والٱراء المقدمة والتى من شأنها العمل تقديم أفضل خدمة لطلاب المحافظة وتخريج كوادر فنية متخصصة بالمجالات المختلفة.
ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد،وخاصة أعمال الصيانة ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات قد تعرقل سير العمل لضمان عام دراسي ٱمن لطلاب المحافظة.
وأكد وكيل التعليم، على دعمه جميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، كأحد الركائز الأساسية للتنمية فى مصر وبيئة خصبة لتخريج كوادر فنية متخصصة.
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