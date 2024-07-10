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أخبار مصر

إزالة عدد من مخالفات البناء بالعمرانية وجنوب الجيزة (صور)

البناء المخالف، فيتو
البناء المخالف، فيتو
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حيي جنوب الجيزة والعمرانية في التعامل مع مخالفات البناء وإزالتها.
 

وأزال حي جنوب الجيزة مخالفات بناء بالعقار ٧ بشارع جعفر الفخراني بمنطقة القصبجي مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


كما أزال حي العمرانية  مخالفات بناء تضمنت استكمال غرف الخدمات بالعقار ٣٢٠ بشارع الهرم بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادرة من الحي وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع 600 حالة اشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أمس جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية. 

وأسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين والتحفظ علي عدد من مركبات التوك توك للسير عكس الاتجاه وبالشوارع الرئيسية ما ساهم في تيسير الحركة المرورية.

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