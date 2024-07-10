محافظ الجيزة: توسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية بتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.

وبدأ محافظ الجيزة جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتى تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15 مليون جنيه ويضم 12 فصلا ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

التوسع فى إنشاء مدارس جديدة

وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى انشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة إلى جانب أهمية إضافة مبانى جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصي استفادة منها لافتا ان العام الدراسي القادم سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكافة قطاعات المحافظة.

ورافق محافظ الجيزة في جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.