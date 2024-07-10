رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لضمان دقة وسرعة عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2024.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وأشار المصدر في تصريحاته لـ فيتو استمرار عمل مراكز الكنترول على مدار الساعة لإنهاء عملية التصحيح وإعلان نتيجة الثانوية العامة بأقصى سرعة ممكنة بعد انتهاء الامتحانات، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية من الوزارة لأعمال الكنترول للتأكد من تطبيق جميع التعليمات والإرشادات.

وشدد المصدر على أنه يتم مراجعة أوراق الإجابات أكثر من مرة ومن أكثر من مصحح، وذلك لضمان الدقة في عملية التصحيح والإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024.



"فيتو" تقدم خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024



وتقدم بوابة "فيتو" لطلاب الثانوية العامة 2024 خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل أي مكان آخر وذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

ومع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تُتيح "فيتو" للطلاب وأولياء الأمور طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار أو التوتر.

وإليك خطوات الاستعلام عن نتيجة:

قم بزيارة موقع "وزارة التربية والتعليم" الإلكتروني.

اضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية العامة 2024".

أدخل اسمك ورقم جلوسك.

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر لك نتيجتك على الفور.



موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 20 يوليو 2024، وتشير التوقعات إلى أن عمليات التصحيح تسير على قدم وساق، ومن المقرر أن تصبح نتيجة الثانوية العامة جاهزة خلال أسبوعين على الأقل من انتهاء الامتحانات.

وكانت بعض المصادر قد أعلنت في تصريحاتها لفيتو أنّه من المقرر أن يتم اعتماد ونشر نتيجة الثانوية العامة 2024 في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو مطلع شهر أغسطس على أقصى تقدير، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح الكاملة، ثم انتهاء المراجعة ورصد الدرجات للنتيجة.

وسوف يتم نشر نتيجة الشهادة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع "فيتو"، كما سيتم نشر كافة الخدمات المميزة مثل المجاميع التكرارية وتوقعات التنسيق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتبقية لطلاب جميع الشعب.



السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.