الأحد 07 يوليو 2024
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فلاشة الامتحان، حقيقة تسريب امتحان الكيمياء بالثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تداول عدد من الصور من المراجعات النهائية لعدد من معلمي سناتر الدروس الخصوصية، تتضمن 18 سؤالا من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 الذي أداه الطلاب أمس.

تسريب امتحان الكيمياء 2024

وكشف عدد من المعلمين، أن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024، قد تم تسريبه قبل الامتحان من خلال فلاشة بها ما يقرب من 200 سؤال بمقابل مادي، مما أدي ذلك لتشابهة عدد من الأسئلة بنفس الصياغة التي جاءت في امتحان الكيمياء أمس.

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ومن جانبه كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يُتداول ويُنشر حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة محل تحقيقات موسعة وشاملة حول كل سؤال وعلاقته بالامتحان والفحص والتتبع يشمل كل المعلمين الذين نشروا إن توقعاتهم جاءت في الامتحان، أو العكس، ويشمل أيضا ما أثير حول "فلاشة الامتحان".

صفحات مزيفة منسوبة لوزير التعليم الجديد 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الصفحة الرسمية الوحيدة للوزارة هي صفحة "وزارة التربية والتعليم المصرية" عبر الرابط التالي من هنـــــا

كما تنفي الوزارة ما يتم تداوله من تصريحات على بعض الصفحات المزيفة التي تدعي علاقتها بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الصفحات المزيفة والاستناد للمصادر الرسمية والصفحة الرسمية للوزارة فقط.

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