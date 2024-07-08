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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، الأيام المتبقية لجميع الشعب

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو
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يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للمواد المتبقية.

 

الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 10 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، فيما انطلقت السبت  22 يونيو الجاري امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع بمادة اللغة العربية بجميع محافظات الجمهورية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لطلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية للأيام المتبقية للمواد الأساسية المضافة للمجموع  وهي كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب جميع الشعب. 


الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

 

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.

 

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