الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين في إطسا

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية بالفيوم، فيتو

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،   قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى المغربين والسلام ومنشأة رحمي والجعافرة وبحر ابو المير بمركز إطسا  فى محافظة الفيوم، بالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم، وإحدى المؤسسات الخيرية. 

 وتضمنت القافلة  الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات  (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

قوافل سابقة لمديرية التضامن الاجتماعي

وكانت قد نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،   قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرى الشيخ فضل وسيلا وتوابعها بمركز الفيوم، وقريتي ابهيت والسليين بمركز سنورس فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدي المؤسسات الخيرية، ومستشفي جامعة الفيوم.

خدمات القافلة ومعايير اختيار المستفيدين

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية استهدفت كل العزب والنجوع بالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم، ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير،  أهمها ان تكون  الأسر بلا عائل، والأرامل والأيتام، او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه عن الكسب.

واضاف أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتحملت المؤسسة المشاركة نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، من مقر إقامتهم وحتي مستشفي جامعة الفيوم، بالاضافة الى صرف الدواء وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان .

خدمات الجمعيات والمؤسسات الخيرية للاسر الأولي بالرعاية

وتابع أن  الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر الأولي بالرعاية، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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