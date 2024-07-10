الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

تقرير غرفة العمليات في ثامن أيام امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيتو

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد (419501) طالب وطالبة.

إجمالى عدد (99871) طالبا وطالبة أدوا امتحان  الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)

وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)  الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالى عدد (99871) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى (192296) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) بإجمالى عدد (1644) طالب وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى  مادة علم النفس، والفترة الثانية مادة علم الاجتماع، بإجمالى عدد (255) طالب وطالبة.

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 

وقد حرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول على أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

أجواء امتحان اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة 

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

رصد 5 حالات غش في  اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة 

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد  ٥ حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية، وطالبة بلجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

وفيما يتعلق بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة القنطرة غرب  بمحافظة الإسماعيلية باستخدام هاتف محمول أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء نشر أحد أجزاء مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر  أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما  يؤدى طلاب مدارس المكفوفين  الامتحان فى  مادة التاريخ (ورقة أولى).

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