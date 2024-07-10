جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢٤ وفقًا للشروط والضوابط التالية:
شروط وضوابط التحويل إلى كليات جامعة حلوان الأهلية
١- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لمجموع الكلية المقرر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عام حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استيفائه لجميع شروط وقواعد القبول الأخرى.
٢- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل فى الجامعة المحول منها.
٣- ألا تقل نسبة النجاح في أي مقرر من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن ٦٠٪.
٤- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.
٥- ألا يزيد عدد الساعات التي درسها الطالب في الجامعة المحول منها عن ٥٠٪ من إجمالي عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.
الأوراق المطلوب تقديمها من الطلاب الراغبين فى التحويل:
١- بيان حالة (شامل المحتوى العملي وبيان الدرجات) صادر من الجامعة المحول منها الطالب معتمد من أمانة الجامعات الأهلية.
٢- يتم عمل مقاصة علمية لتحديد عدد الساعات المعتمدة أو السنوات المتبقية للحصول على الدرجة، والمواد التي يعفى منها الطالب لسابق نجاحه فيها بالكلية المحول منها.
٣- يتم تقديم طلب التحويل والأوراق بمقر الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمبني الإداري بجامعة حلوان الأهلية.
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