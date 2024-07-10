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جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها

جامعة حلوان الأهلية،
جامعة حلوان الأهلية، فيتو

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢٤ وفقًا للشروط والضوابط التالية:

شروط وضوابط التحويل إلى كليات جامعة حلوان الأهلية

١- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لمجموع الكلية المقرر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عام حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استيفائه لجميع شروط وقواعد القبول الأخرى.
٢- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل فى الجامعة المحول منها.
٣- ألا تقل نسبة النجاح في أي مقرر من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن ٦٠٪؜.
٤- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.
٥- ألا يزيد عدد الساعات التي درسها الطالب في الجامعة المحول منها عن ٥٠٪؜ من إجمالي عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

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جامعة حلوان الأهلية تعلن شروط وضوابط القبول للعام 2024-2025

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جامعة حلوان الأهلية: تقديم كافة التيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات

الأوراق المطلوب تقديمها من الطلاب الراغبين فى التحويل:

١- بيان حالة (شامل المحتوى العملي وبيان الدرجات) صادر من الجامعة المحول منها الطالب معتمد من أمانة الجامعات الأهلية.
٢- يتم عمل مقاصة علمية لتحديد عدد الساعات المعتمدة أو السنوات المتبقية للحصول على الدرجة، والمواد التي يعفى منها الطالب لسابق نجاحه فيها بالكلية المحول منها.
٣- يتم تقديم طلب التحويل والأوراق بمقر الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمبني الإداري بجامعة حلوان الأهلية.

 

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