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وزير الأوقاف ورئيس هيئة ضمان جودة التعليم يناقشان التعاون المشترك

وزير الأوقاف مع رئيس
وزير الأوقاف مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
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استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف  الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الملفات والتعاون المشترك.
 

لقاء وزير الأوقاف مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

وخلال اللقاء هنأ الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.
 

التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم، حيث بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الأوقاف 460 مسجدًا، منها 438 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)، و22 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (ب).
 

حضر اللقاء كل من  الدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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أسامة السيد الأزهري الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور أسامة السيد الأزهري الدكتور علاء عشماوي هيئة ضمان جودة التعليم وزارة الأوقاف

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