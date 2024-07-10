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أخبار مصر

تعليق قوي من الأزهر على ترويع المنظمات الموالية للكيان الصهيوني المواطنين المدافعين عن فلسـطين

علم فلسطين، فيتو
علم فلسطين، فيتو
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أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن  شركة طيران دلتا الأمريكية واجهت حالة من الغضب والانتقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر عدد من مستخدمي الإنترنت "الموالين للكيان الصـهيـوني" صورة أحد أفراد طاقم الطائرة وانتقدوه بشدة لارتدائه "دبوسًا" يحمل علم فلسطين في أثناء عمله. 

منظمة "أوقفوا معاداة السامية"

وللرد على الواقعة، قامت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" بتعقب مضيف الطائرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعلنت معلوماته الشخصية عبر صفحتها التي يُتابعها ٣١٥ ألف متابع على موقع "إكس". 

جدير بالذكر، أن منظمة "أوقفوا معاداة السامية" لها سمعة سيئة فيما يتعلق بتعقب المجموعات والأفراد الذين ينتقدون الكيان الصهيوني وهجومه اللاإنساني على قطاع غـ،زة. وقالت المنظمة في تغريدة لها: "يا شركة دلتا: هل أضفتم فلسطين كمسار سفر صيفي جديد؟".

وكانت شركة طيران دلتا الأمريكية قد واجهت هجومًا في شهر مايو المنصرم بعدما نشرت المنظمة ذاتها صورة أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يرتدي دبوسًا يحمل علم فلـ.ســ.طين، داعية الشركة إلى إلزام العاملين لديها بحدود معينة في أثناء ساعات العمل. 

تعليق مرصد الأزهر على الأحداث في فلسطين 

وردًا على هذه الواقعة وغيرها مما تابعه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف منذ بدء العدوان الصـهيـوني على غـزة، يطرح المرصد سؤالًا مفاده إلى متى يُصمت عنها! أليس ذلك ترهيبًا علنيًا وانتهاكًا للحقوق وافتئاتًا على الخصوصية؟ أم أن صفة الإرهاب باتت لصيقة -فحسب- بالإسلام وداعمي القضية الفلسطينية؟!

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مرصد الأزهر يثمن دور الصحفيين الإسبان في دعم القضية الفلسطينية

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تعليق مرصد الأزهر على إدراج إسرائيل ضمن اللائحة السوداء للدول قاتلة الأطفال

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