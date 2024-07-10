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شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن لديه أمنية خاصة تتعلق بتحفيظ النشء القرآن الكريم وتعليمهم للقرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه على استعداد لترك منصبه من أجل التفرغ لتعليم النشء الجديد القرآن الكريم.

وقال “ِشيخ الأزهر”: “ لا تزال أقصى أماني حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب وأفتح كتاب وأحفظ التلاميذ القرآن الكريم، وأتمنى أن يحقق الله لي هذا الأمل قبل أن أموت”.

وأضاف شيخ الأزهر خلال أحد لقائه على هامش جولته التي يقوم بها حاليا في دول جنوب شرق آسيا:" أنا على استعداد لأن أترك كرسي المشيخة، لأجلس على حصير وأعلم التلاميذ وأحفظهم القرآن الكريم".

جولة شيخ الأزهر في جنوب شرق آسيا 

وحرص شيخ الأزهر خلال الأيام الماضية على الالتقاء بعدد كبير من الشباب والاستماع إليهم، ومناقشتهم، والإجابة على تساؤلاتهم حول مختلف القضايا المعاصرة، من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها فضيلته مع شباب الجامعات، بجانب عقد عدة لقاءات رسمية مع كبار المسلمين خلال جولته التي تشمل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.

 

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