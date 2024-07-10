طالب ثانوية عامة بالشرقية يرتدي تيشيرت الزمالك خلال الامتحان: وش السعد عليا (فيديو وصور)

امتحانات الثانوية العامة 2024، انتهى منذ قليل ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة 2024؛ حيث أدى الطلاب امتحانات الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع وذلك على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ورصدت عدسة"فيتو" أحد الطلاب وهو يرتدي تيشيرت الزمالك خلال أداء امتحانات اليوم بلجان مركز أبو حماد في محافظة الشرقية والذي أكد أنه قرر ارتداء هذا التيشيرت الذي يصفه بأنه “وش السعد" عليه والذي كان يرتديه خلال الامتحانات السابقة ما جعله يصر على ارتدائه.

طالب يرتدي تيشيرت الزمالك خلال امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بالشرقية،فيتو

وأدى نحو 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم الأربعاء، ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

طالب يرتدي تيشيرت الزمالك خلال امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بالشرقية،فيتو11

طالب يرتدي تيشيرت الزمالك خلال امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بالشرقية،فيتو1

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

طالب يرتدي تيشيرت الزمالك خلال امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بالشرقية،فيتو11

طالب يرتدي تيشيرت الزمالك خلال امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بالشرقية،فيتو22

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.