الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

فرحة بين طلاب الشرقية لسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس، وشكاوى من الجبر (فيديووصور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الثانوية العامة بلجان محافظة الشرقية، بعد انتهائهم من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع في ثامن أيام الامتحانات.

ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان حيث ظهرت ملامح الفرحة على وجوه الطلاب فور خروجهم من اللجان لسهولة مادتى الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

 خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان،فيتو

أسئلة صعبة تحتاج للتفكير

فيما سادت حالة من الاستياء بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية "القسم العلمي شعبة رياضيات" بسبب امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأكد عدد كبير من الطلابـ أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولكنه لم يراع الوقت مع كثرة عدد الأسئلة حيث يتضمن الامتحان نحو 4 أسئلة  تحتاج الي تفكير ووقت من اجل حلها.

 خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان،فيتو1

52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحان امتحان الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع  داخل 149 لجنة بالشرقية
 

وأدى نحو 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم الاربعاء، ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

 

 خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان،فيتو2

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:
الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.
 

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