فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة
يحرص العلماء على اكتشاف وتطوير أجهزة ومعدات جديدة كل يوم بما يوفر الرفاهية للبشر ويساعدهم في حياتهم اليومية
تطوير ساعة ذرية دقيقة
وعلى مدار السنوات الماضية نجح العلماء في تطوير ساعات أكثر دقة لقياس الوقت.
وفي هذا السياق نجح فريق من العلماء بجامعة كولورادو بولدر، في تطوير ساعة ذرية دقيقة بشكل لا يصدق، وهي أكثر دقة من أي ساعة سابقة.
ووفق الدراسة المنشورة في مجلة «رسائل الفيزياء»، فإن هذه الساعة لا تحافظ على الوقت بدقة استثنائية فحسب، بل تحمل أيضًا إمكانية التقدم في الملاحة الفضائية
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