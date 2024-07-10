الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

اجتماع حاسم، وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لبحث وقف الحرب بغزة

غزة، فينو
غزة، فينو

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن وفدا إسرائيليا، برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، غادر اليوم الأربعاء لحضور القمة الرباعية المقرر عقدها في قطر لمحاولة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس.

رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي

ووفقا للصحيفة العبرية يرافق بارنا رئيس جهاز الأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي المحتل "الشاباك" رونين بار والجنرال الاحتياط نيتسان الون.

وبحسب الصحيفة سيجري بارنياع محادثات في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد ال ثاني ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين في اجتماع وصف بأنه "حاسم".

 الاتفاق بين حماس وإسرائيل

وقالت الصحيفة إن الوفد الإسرائيلي سيحاول فهم ما إذا كان من الممكن إتمام الاتفاق بين حماس وإسرائيل في الأيام المقبلة.

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