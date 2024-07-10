تباين آراء طلاب الثانوية بالأقصر حول امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس (فيديو)

اختتم طلاب الثانوية العامة اليوم الأسبوع قبل الأخير من الامتحانات بمحافظة الأقصر، بمادة علم النفس للقسم الأدبي و"جيولوجيا شعبة العلوم - والرياضة البحتة شعبة الرياضيات".

وأكد طلاب الثانوية العامة قسم الأدبي بمحافظة الأقصر سهولة امتحان مادة علم النفس وأنه في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى الجانب الآخر أكد طلاب قسم العلمي على سهولة امتحان الرياضة البحتة لشعبة الرياضيات وأنه مباشر وفي مستوى الطالب المتوسط ولكن الصعوبة في مدة الوقت ساعتان لا تكفي للإجابة، فيما أبدى طلاب القسم العلمي شعبة العلوم فرحهم بسهولة الامتحان وأن الوقت مناسب ومن داخل المنهج.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، وايضا بتوافر كافة المستلزمات الطبية والحماية المدنية، مع المرور الدوري الحملات الأمنية.