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محافظات

ضبط صاحب مخبز بحوزته 1.5 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

أمن الأقصر، فيتو
أمن الأقصر، فيتو

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر في ضبط شخص بحوزته كمية الدقيق البلدي المدعم والدقيق الفاخر، الذي يقوم بخلطهما والاتجار بهما في السوق السوداء.

 

السوق السوداء 

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط  «أ.ي.أ» 68 عاما، مدير وشريك بمخبز بناحية العوامية  بدائرة قسم الأقصر ومقيم الكرنك بذات الدائرة، وبحوزته  طن و500 كيلوجرام دقيق.

الدقيق البلدي المدعم والفاخر

بالفحص تبين منهم طن و250 كيلو دقيق بلدي مدعم،  بعدد 25 جوال زنة الواحد 50 كيلو، كما تم ضبط 550 كيلو دقيق فاخر، بعدد 11 جوال  زنة الواحد 50 كيلوجرام، داخل طاحونة غلال ملحقة بالمخبز الخاص به الكائن بناحية العوامية بدائرة بندر الأقصر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بخلط الدقيق الفاخر مع المدعم والتربح من خلال بيعهم بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

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