افتتاح معرض لدار الكتب ضمن الاحتفال بالعلاقات المصرية الصربية بالأعلى للثقافة

افتتحت دار الكتب والوثائق القومية اليوم الأربعاء، معرضا للكتاب، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بالتعاون مع السفارة الصربية بالقاهرة والأرشيف الوطني الصربي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور ١١٦ عام على العلاقات المصرية الصربية.

افتتاح معرض كتاب دار الكتب والوثائق

وشهد الافتتاح صباح اليوم من الجانب المصري الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، ووائل حسين رئيس الشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، وحضر من الجانب الصربي ميلان ترزيتش مدير أرشيفات يوغوسلافيا، وعدد من المتخصصين من الجانب الصربي في الدراسات التاريخية.

و تضمن المعرض أبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر.

ومن أبرز الوثائق المعروضة “مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم ٥ يونيو ١٩٦١، جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر ١٩٦١، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٦٤”.