الأعلى للثقافة ينظم عددا من المعارض والندوات والأمسيات

يدشن المجلس الأعلى للثقافة مجموعة فعاليات ضمن برنامج وزارة الثقافة في الاحتفاء بأيام الثقافة الصربية في مصر.

أيام الثقافة الصربية فى مصر

ويتضمن برنامج المجلس الأعلى للثقافة تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية على مدار يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 من بينها معارض وندوات، بالإضافة إلى عقد أمسية علاقات ثقافية.

نستعرضها على النحو التالي:

تبدأ الفعاليات فى تمام الساعة 10:30 – 11:00ص حيث يتم افتتاح معرض ببهو المجلس يضمن المعرض وثائق لحركة عدم الانحياز وللمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة المنعقد في بلجراد عام 1961 تنظمه دار الكتب والوثائق القومية المصرية برئاسة الدكتور أسامة طلعت* بالتعاون مع الأرشيف الوطني الصربي

ومن الساعة الــ 11:00 – 01:00 ندوة “حركة عدم الانحياز ودورها العالمي”، ويدير الندوة المؤرخ الدكتور محمد عفيفي - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة.

المشاركون بها كلا من؛ د. إيمان عامر،أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية بجامعة القاهرة- دراجان تيودوسيتش، كبير المؤرشفين بمؤسسة أرشيفات يوجوسلافيا، د. زبيدة عطا أستاذ العصور الوسطي وعميد كلية الآداب جامعة حلوان سابقا، السفير عزت سعد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي والمدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، وسفير جهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية سابقًا.

كما يشارك المترجم الصربي الإنجليزي فوك سيميتلا، وميلان ترزيتش مدير أرشيفات يوجوسلافيا، إضافةً للدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة.