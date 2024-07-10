محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ

تفقد اللواء دكتور، خالد مبارك محافظ شمال سيناء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م، بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، بمدينة شرم الشيخ، رافقه اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء عماد فكري، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ.

وجاء ذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات مادتي الجولوجيا والعلوم البيئية اطلاب شعبة العلوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الادبي.والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وتفقد المحافظ جميع لجان الامتحانات بما فيها اللجنة الخاصة لجنة الدمج ولجنة المنازل، واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

ووعد بنقل شكوي بعض الطلاب من مادة الفيزياء والجغرافيا الي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد محافظ جنوب سيناء علي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

وأعرب المحافظ، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي انطلقت يوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 بلغ1128 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات امام 8 لجان موزعين علي مدن المحافظة ما عدا مدينة سانت كاترين وطابا.