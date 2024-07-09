تفقد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، في حضور المهندس أحمد فايق، مدير المناطق الصناعية.



محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

وقال محمد سليم سلام المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن المحافظ أشار خلال جولته التفقدية إلى العمل على محورين أحدهما التمكين الاقتصادي باعتباره جزءا من التنمية المستدامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد المحافظ على الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى المحافظة لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتنمية الموارد وزيادة الدخل القومي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسبب قفزات كبيرة في الاقتصاد القومي.



أعلن المحافظ عن تذليل كافة العقبات من أجل البدء في تشغيل المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، مؤكدًا علي أهمية تدريب المستفيدين علي المعدات والآلات بالورش الحرفية مع أهمية صيانتها دوريا.

من جانبه أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على أن المجمع الصناعي تم إنشاؤه مؤخرا بقيمة ٥٠ مليون جنيه من وزارة التخطيط ويضم عدد ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات، وذلك للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال المهندس أحمد فايق،مدير المناطق الصناعية، إن المنطقة الحرفية تقع في حي المساعيد جنوب غرب مدينة العريش، وأنشئت بقرار من محافظ شمال سيناء عام ١٩٨٦، على مساحة واحد كيلو متر مربع، بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية، وتحتوي حاليًا على عدد ١٢٧٥ ورشة حرفية متنوعة، بخلاف المجمع الصناعي الحرفي.

