الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا كوريا لبحث التعاون في إنتاج الملح

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وفد كوري برئاسة هنري كيم، في مكتبه بالعريش، لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح، وذلك في حضور المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس اداره شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب،المستشار محمد أحمد تهامي،المستشار محمد عوض السيد،من شركة النصر للملاحات،المهندس ياسر أسامه،رئيس قطاع ملاحات شرق والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج الملح،مشيرا إلي الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

وأشار المحافظ إلي توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات قادمة، لافتا إلي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

وأكد المحافظ أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات علي مستوي المحافظات،اذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع،وتنتج اجود انواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.

كما أكد المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن  الشركة تقوم بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري إلي دول أوروبا والدول الاسكندنافية وأفريقيا وآسيا،اذ يشتهر ملح سبيكة  بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود انواع الملح في العالم، علاوة علي دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل الي 30%.

محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش

وكيل صحة سيناء: إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حوض البحر المتوسط شركة النصر للملاحات شمال سيناء محافظ شمال سيناء ميناء العريش البحري

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت تثير الجدل، والنشطاء: من المسئول الثاني بالأزمة؟

آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو وصور)

ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

الزمالك يعد جوميز بهذا الأمر

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية