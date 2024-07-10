محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا كوريا لبحث التعاون في إنتاج الملح

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وفد كوري برئاسة هنري كيم، في مكتبه بالعريش، لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح، وذلك في حضور المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس اداره شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب،المستشار محمد أحمد تهامي،المستشار محمد عوض السيد،من شركة النصر للملاحات،المهندس ياسر أسامه،رئيس قطاع ملاحات شرق والمهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

وأكد المحافظ أن اللقاء تناول بحث التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج الملح،مشيرا إلي الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

وأشار المحافظ إلي توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى العديد من الصناعات لسنوات قادمة، لافتا إلي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

وأكد المحافظ أن ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات علي مستوي المحافظات،اذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلو متر مربع،وتنتج اجود انواع الملح الذي يتم تصديره لعدد من دول العالم.

كما أكد المهندس محمد ابراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أن الشركة تقوم بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري إلي دول أوروبا والدول الاسكندنافية وأفريقيا وآسيا،اذ يشتهر ملح سبيكة بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود انواع الملح في العالم، علاوة علي دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل الي 30%.