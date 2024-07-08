محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بأحياء المنطقة الشرقية
أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة بالمنطقة الشرقية شملت تفقد أعمال تطوير وإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمحور طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم صرف التعويضات القانونية اللازمة بالتوافق مع المواطنين قبل بدء أعمال التطوير.
رافق المحافظ في جولته المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة.
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