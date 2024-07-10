كوبا أمريكا 2024، ألفاريز يسير على خطى ميسي وروماريو

كوبا أمريكا 2024، حقق الأرجنتيني جوليان ألفايز، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين، رقما مميزا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأسهم ألفاريز في تأهل الأرجنتين لنهائي بطولة الكوبا، على حساب منتخب كندا، بعد الفوز بهدفين دون رد، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 22.

جوليان ألفاريز رابع لاعب يسجل في نصف نهائي كوبا أمريكا وكأس العالم

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جوليان ألفاريز هو رابع لاعب يسجل في نصف نهائي كوبا أمريكا وكأس العالم.

وسبق ألفاريز نحو هذا الرقم كلا من جانب ليونيل ميسي وروماريو ودييجو فورلان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء كولومبيا وأوروجواي المقرر فجر غد الخميس.

ويتطلع راقصو التانجو للتتويج باللقب 16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على كوبا أمريكا، الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي.

الأرجنتين يتأهل لنهائي كوبا أمريكا

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.