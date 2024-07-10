كوبا أمريكا 2024، موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في نصف النهائي
كوبا أمريكا 2024، يلتقي منتخب أوروجواي نظيره الكولومبي ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024، في الساعات الأولى من صباح غد الخميس.
ويحتضن ملعب "بنك أمريكا" مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.
موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024
تنطلق مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024 في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، صباح غدا الخميس.
القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024
تذاع مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024 عبر قناة SPORT TV 2، كما تذاع أيضًا عبر قناة MAX SPORT 3.
وتأهلت أوروجواي إلى نصف النهائي بعد التغلب على البرازيل بركلات الترجيح، بينما تأهل المنتخب الكولومبي إلى الدور ذاته عقب فوزه الكبير على بنما بخماسية نظيفة.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأرجنتين في النهائي فجر الإثنين المقبل.
وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.
وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.
وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.
وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.
ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.
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