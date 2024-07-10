ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في كوبا أمريكا

دخل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، تاريخ كوبا أمريكا بعدما سجل هدفا في فوز التانجو أمام منتخب كندا ضمن منافسات دور نصف نهائي كوبا أمريكا، التي تستضيفها أمريكا في الوقت الحالي.

ويعتبر هذا هو الهدف الأول للنجم الأرجنتيني في النسخة الحالية من بطولة "كوبا أمريكا"، بعدما فشل في التسجيل خلال دور المجموعات وربع نهائي البطولة.

ميسي يعادل رقم زيزينيو

وعادل ليونيل ميسي رقم البرازيلي زيزينيو كاللاعب الذي سجل في 6 نسخ مختلفة من كوبا أمريكا.

وسجل زيزينيو ي نسخ كوبا أمريكا أعوام (1942، 1945، 1946، 1949، 1953، 1957)، بينما سجل ميسي في نسخ (2007، 2015، 2016، 2019، 2021، 2024).

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين، في الدقيقة 52.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب "التانجو" على ملعب "ماتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي انتصارًا مريحًا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي، جوليان ألفاريز التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51، وهو هدفه الأول في البطولة.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني على شباكه للمرة الرابعة في البطولة، ليعزز خط الدفاع مكانته بين الأفضل في القارة.

ويتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أمريكا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروجواي.