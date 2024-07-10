الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير أسواق مال يكشف أسباب تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية ، مؤشرات البورصة المصرية استطاعت أن تغلق خلال حركة تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء حيث تماسك المؤشر الرئيسي أعلى نقطة 27600 نقطة وأغلق المؤشر السبعيني أعلى نقطة عند المستوى 6100 نقطة. 

اقرا التالي: البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال 60 دقيقة تداولات

أهم أسباب وعوامل تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

ومن جانبه كشف الدكتور محمد حسين نصر الدين لــ “فيتو”: عن أهم 5 عوامل أدت إلى تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات الأسابيع الأخيرة وجاءت كالآتى: 

أولا: اعلان شركات الأسمدة والبتروكيماويات عن عودة الغاز لتلك المصانع وعن استقبالها غازات التغذية في تشغيل المصانع التي توقفت في وقت سابق مما ساهم في تماسك مؤشر قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية والذي يضم شركات الأسمدة والبتروكيماويات.

ثانيا: عودة فتح المراكز المدينة التي أغلقت قبل إجازة العيد الأضحى وهذا إجراء متبع لدي كافة المستثمرين والبدء بفتح المراكز مرة أخري بعد الإجازات.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال 60 دقيقة تداولات

ثالثا: إعلان مبدئي عن نتائج أعمال نصف سنوي للشركات والتي أظهرت إيجابية خلال النصف الأول من العام 2024 م.

رابعا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس على عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان وكالة فيتش العالمية.

خامسا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس علي عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان مؤسسة فيتش العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة المصرية مؤشرات البورصة التداولات فيتو

مواد متعلقة

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال 60 دقيقة تداولات

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

سعر جرام الذهب في مصر صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2024

كم سجل سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

خبراء سوق المال يحللون أسباب صعود مؤشرات البورصة.. وتدشين منصة جديدة لتعزيز الحوار المجتمعي مع عناصر سوق المال

خبيرة سوق مال تحلل اتجاه حركة البيع والشراء مع عودة الطروحات للبورصة

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

شركة الحديد والصلب تكشف حقيقة تنفيذ مدينة عالمية على أراضيها باستثمارات 200 مليار جنيه

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية