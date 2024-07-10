خبير أسواق مال يكشف أسباب تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

البورصة المصرية ، مؤشرات البورصة المصرية استطاعت أن تغلق خلال حركة تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء حيث تماسك المؤشر الرئيسي أعلى نقطة 27600 نقطة وأغلق المؤشر السبعيني أعلى نقطة عند المستوى 6100 نقطة.

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أهم أسباب وعوامل تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

ومن جانبه كشف الدكتور محمد حسين نصر الدين لــ “فيتو”: عن أهم 5 عوامل أدت إلى تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات الأسابيع الأخيرة وجاءت كالآتى:

أولا: اعلان شركات الأسمدة والبتروكيماويات عن عودة الغاز لتلك المصانع وعن استقبالها غازات التغذية في تشغيل المصانع التي توقفت في وقت سابق مما ساهم في تماسك مؤشر قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية والذي يضم شركات الأسمدة والبتروكيماويات.

ثانيا: عودة فتح المراكز المدينة التي أغلقت قبل إجازة العيد الأضحى وهذا إجراء متبع لدي كافة المستثمرين والبدء بفتح المراكز مرة أخري بعد الإجازات.

ثالثا: إعلان مبدئي عن نتائج أعمال نصف سنوي للشركات والتي أظهرت إيجابية خلال النصف الأول من العام 2024 م.

رابعا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس على عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان وكالة فيتش العالمية.

خامسا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس علي عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان مؤسسة فيتش العالمية.