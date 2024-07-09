الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رياضة

موعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

أوروجواي
أوروجواي

كوبا أمريكا 2024، يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة نظيره كولومبيا فجر يوم الخميس المقبل على ملعب "بنك أوف أميركا" بولاية نورث كارولينا، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا 

تنطلق مباراة مباراة أوروجواي ضد كولومبيا يوم الخميس في تمام الساعة 3 صباحا في نصف نهائي كوبا أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي ضد كولومبيا 

تنقل مباراة  أوروجواي ضد كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا عبر 2024 Max Sport 3 HD وL’Equipe TV، نظرًا لعدم بث هذه البطولة على قنوات beIN Sports.

وتحددت أطراف مواجهات دور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، بعدما حجز منتخب أوروجواي آخر بطاقة على حساب البرازيل وصيف النسخة الماضية.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين وكندا وكولومبيا وأوروجواي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024.

 

مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 

الأرجنتين ضد كندا - 3:00 صباحا.. الأربعاء 10 يوليو

أوروجواي ضد كولومبيا - 3:00 صباحا.. الخميس 11 يوليو 

 وكان منتخب الأرجنتين قد حصل على بطاقة التأهل الأولى إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، المنافسات التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.


وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على منتخب الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور ربع النهائي على ملعب "إن آر جي ستاديوم".

كما حصل منتخب كندا على بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي بعدما فاز على فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.


وحجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل الثالثة على حساب بنما بخماسية نظيفة على ملعب "جامعة فينيكس".

وأخيرا تمكن المنتخب الأوروجوياني من إقصاء البرازيل بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "أليجانت"، بالتعادل السلبي وحصد بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة.

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