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وزير الإسكان يتفقد شقق سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور فوق المتوسط"، وأعمال الطرق والمرافق بالتجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا"، ومنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع أي تقصير من المقاولين، موجهًا فريق المكتب الفنى للوزير بتنظيم متابعات ميدانية أسبوعية للمشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على الوزير، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تقدم الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل الصعاب، وحل أي مشاكل تواجه التنفيذ.

وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور فوق المتوسط"، وتفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة، حول الموقف التنفيذى، حيث يجرى تنفيذ 5328 وحدة (222 عمارة) بمساحات (90 - 120 م2)، موجهًا بالإسراع بمعدلات التنفيذ، وبأعلى جودة، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، وتوفير احتياجات كبار السن وذوي المهم بالموقع ومداخل العمارات، وتوفير وتكامل الخدمات بموقع الوحدات.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة التجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا"، وتبلغ مساحتها 4800 فدان، مؤكدًا أن منطقة التجمع السادس تُعَدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، إضافة لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أيضًا أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وتبلغ مساحتها 11 ألف فدان، وتعتبر امتدادًا ومتنفسًا جديدًا للمدينة، وتم تخطيطها بشكل يضمن استيعاب جميع الأنشطة (سكنية – خدمية – تجارية – ترفيهية – غيرها)، موجهًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، بالتجمع السادس والامتداد الجنوبي، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المناطق.

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