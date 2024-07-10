جولة موسعة لوزير الإسكان بمشروعات الطرق في القاهرة الجديدة

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الثامنة من صباح اليوم، بجولة موسعة لتفقد أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.



وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحاور (التسعين الشمالى - R24 - RR - امتداد RR)، والمحاور بمنطقة الامتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة، والمحاور المجاورة للنادى الأهلى بالمدينة، وغيرها من المحاور، موجهًا بوضع خطة متكاملة طبقًا للأولويات بتوقيتات زمنية مضغوطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المحاور مدينة القاهرة الجديدة قائلًا لمسئولى جهاز المدينة: "يجب أن تكون محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة في أبهى صورة طوال الوقت"، وتحسين الصورة البصرية على جانبى الطرق.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال وبأعلى جودة، والمتابعة اليومية للموقف التنفيذى وعدم التهاون مع المقاولين المتقاعسين، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للطرق، واختيار أفضل الشركات لأعمال الصيانة، والاهتمام بأعمال تخطيط الطرق، وأعمال الزراعة، والجزر الوسطى، والنظافة، والرفع الفورى لأى مخلفات على جانبى الطرق.



كما وجه الوزير بوضع خطة إعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة، وزيادة الموارد المالية للمدينة بما يضمن استدامة أعمال التنمية، والتنويه للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بالمدينة، قبل البدء فى تنفيذ أى أعمال بمحاور الطرق، ووضع لافتات بالموقع لإعلامهم بالأعمال الجاري تنفيذها، ومواعيد الانتهاء منها.