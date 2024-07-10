آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “آراء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية”.

وأعرب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن سهولة امتحان الجبر والهندسة والفراغية.

وكان 56 ألفًا و299 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة على 154 لجنة ادوا اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب لشعبة العلمي رياضة في ساعتين من 9 الي 11 والجيولوجيا لطلاب علمي علوم وعلم النفس لطلاب لشعبة الأدبي في 3 ساعات متواصلة، حيث بدأ الامتحان 9 صباحًا ويستمر حتى 12 وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ومن جانبه تابع ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية من غرفة العمليات المركزية امتحانات الثانوية العامة بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي ٢٠٢٤ ويتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.