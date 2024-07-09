الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيمي طولكرم وتدمر بنيتهم التحتية وتحاصر المستشفيات (فيديو)

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم، فيتو

الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيمي طولكرم، ودمرت بنيتهم التحتية، وسط حظر للتجوال،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت باقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال وجرافاته الثقيلة المدينة من محورها الغربي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن دوريات جابت شوارع المدينة، وتحديدًا شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، باتجاه الأحياء المؤدية إلى مخيم طولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها الثقيلة الى جميع مداخل المدينة، وتحديدًا على حاجزي جبارة العسكري جنوبًا، وعناب العسكري شرقًا، إضافة إلى بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي، والإسراء التخصصي بالمدينة.

 

قوات الاحتلال تنشر القناصة على منازل الفلسطينيين

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من البنايات العالية في مختلف أحياء المدينة، في الوقت الذي اقتحمت فيه حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وسط سماع أصوات إطلاق نيران بشكل كثيف.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا على مخيم طولكرم، وعززت من دورياتها على مداخله وتحديدًا الشمالية والشرقية والجنوبية.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها للأحداث في محيط دوار اليونس في الحي الشمالي للمدينة وقامت بمصادرة هوياتهم، كما اوقفت مركبة لأحد المواطنين على دوار شويكة وقامت بتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وأحدثت قوات الاحتلال تشويشًا كبيرًا على شبكات الانترنت في المدينة ومخيماتها.

الاحتلال يقتحم طولكرم ويفرض حصارا على مخيم نور شمس (فيديو)

إعلام عبري يزعم: استهداف قائد كتيبة طولكرم في غارة جوية على مخيم نور الشمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحرب على غزة مخيم طولكرم محيط دوار اليونس مدينة طولكرم

مواد متعلقة

الاحتلال يقتحم طولكرم ويفرض حصارا على مخيم نور شمس (فيديو)

إعلام عبري يزعم: استهداف قائد كتيبة طولكرم في غارة جوية على مخيم نور الشمس

كتائب شهداء الأقصى تهاجم بوابة إسرائيلية شرق طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم

الأكثر قراءة

كسرت القواعد الطبية، تحذير شديد الخطورة من أعراض كوفيد الجديدة

طاقة النواب توجه رسالة للمصريين بشأن حقل ظهر وتكشف موقفها من خطة تخفيف الأحمال (فيديو)

قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)

قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيمي طولكرم وتدمر بنيتهم التحتية وتحاصر المستشفيات (فيديو)

ضياء السيد: تغييرات كولر صنعت الفارق أمام الطلائع ومواجهة الأهلي وبيراميدز متكافئة

عودة الجحيم، الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بداية من اليوم

كيف نستفيد من الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري؟

تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية بعد خروجها من المستشفى، ومقرب يكشف عن مفاجأة وشيكة

منوعات

المزيد

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

صور أقمار صناعية تُظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية

مواقع التواصل أبرز الأسباب، ارتفاع غير مسبوق في نسبة الطلاق اليومية بدولة عربية

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية