السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج

أعلنت لجنة إسكان الحجاج السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لعام 1446هـ.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام

ودعت لجنة إسكان الحجاج السعودية، عموم المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد التصاريح لمبانيهم بالتقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن ذلك يأتي من خلال حرص اللجنة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على دقة وسرعة استخراج تصاريح الإسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم.

وأشارت الأمانة إلى أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة، حيث سيتم استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب القادم، في حين أن آخر موعد لإصدار التصاريح سيكون نهاية شهر شعبان.

إصدار تصريح الإسكان

وأوضحت أنه تم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، وقد تم وضع خطة عمل للجنة روعي فيها مشاركة عدد من الفرق الميدانية من مندوبي الجهات الحكومية المشاركة مع اللجنة.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، والالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبًا للوقت وتفاديًا للتأخير والازدحام.