السعودية وليبيا أكثر الدول المستوردة للملابس الجاهزة.. والتصديري للملابس يؤكد أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج.. وتطوير زراعة القطن طويل التيلة

تعد صادرات الملابس الجاهزة من أهم القطاعات التصديرية، وتشهد نموا ملحوظا، وكشفت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة بـ 912 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%.

هذا فى الوقت الذى يسعى فيه المجلس للتواجد في المعارض الدولية للماكينات المصنعة للأقمشة عالميا، بهدف تطوير المنظومة التصنيعية الخاصة بمستلزم الإنتاج بداية من الصباغة والتجهيز للغزل والنسيج، ودائما نتطلع لمعرفة الاشتراطات الجديدة التي يطلبها الاتحاد الأوروبي للتصدير لكي يتم التدريب في المصانع وتأهيلها للاشتراطات البيئية الجديدة، التي يعلن عنها الاتحاد الأوروبي

صادرات الملابس الجاهزة تحقق مستهدف 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2024

وتوقعت بشارة، أن تحقق صادرات الملابس الجاهزة مستهدف 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2024 بالتزامن مع خطة المجلس التصديري لاستهداف أسواق جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الرئيسية للقطاع مثل السوق الأمريكي والسوق الأوروبي.

وكشفت رئيس المجلس التصديري، عن تحقيق الصادرات ارتفاع بنسبة 25% إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية لتسجل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024 مقابل 203 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023.

الصادرات، فيتو

صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 10% للولايات المتحدة الأمريكية

وأعلنت، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 10% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 444 مليون دولار أول 5 أشهر من 2024 مقابل 402 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية سجلت 217 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار بنسبة نمو 38%، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات إلى الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 3.2 مليون دولار مقابل 1.1 مليون دولار بنسبة نمو 189%.

الدول الأكثر استيرادا ملابس مصرية

وبشأن الدول الأكثر استيرادا، كشفت "ماري لويس بشارة" جاءت كالتالى

حققت صادرات الملابس الجاهزة الى السعودية في أول 5 أشهر من 2024،ارتفاع 74% لتسجل 64 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023.

حققت صادرات القطاع ارتفاع أول 5 أشهر من 2024 للسوق الليبي بنسبة 84% لتسجل 35 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار في الفترة المماثلة.

حققت صادرات الملابس الجاهزة ارتفاعًا إلى إسبانيا بنسبة 32% لتسجل 63 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 29% إلي السوق الفرنسي لتسجل 27 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار.

ماى لويس: أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية على تتبنى أحدث التقنيات للصناعة

وأشارت مارى لويس إلى مساعي المجلس التصديري لتطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، ولفتت إلى أن أهمية تطبيق مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدم الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي بهدف العمل على تحسين منظومة الزراعة والإنتاج والتصدير وتحقيق الجودة الشاملة في الصادرات المصرية.

وشددت "بشارة" على أهمية مساندة المصدرين من خلال المشاريع التنموية على تتبنى أحدث التقنيات للصناعة وشهادات الجودة التى تمكنهم من دخول السوق الأوروبى والالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة.