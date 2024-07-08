الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

السعودية: نحرص على أمن واستقرار السودان ودعمنا له غير محدود

البرهان ونائب وزير
البرهان ونائب وزير الخارجية السعودي، فيتو

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية.

الدعوة لـ استئناف منبر جدة

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين عوض في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة.

وأضاف عوض أن رئيس المجلس السيادي أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساسًا يبنى عليه، مؤكدا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في مايو 2023.

وقال عوض إن اللقاء تناول أيضا أهمية توسيع قاعدة المسهلين في مفاوضات جدة، مبينا أن رئيس مجلس السيادة أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم مليشيا التمرد.

العلاقات الأخوية بين السعودية والسودان

من جانبه، أعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار السودان، مشيرًا للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

فيما أوضح وكيل الخارجية السوداني أن نائب وزير الخارجية السعودي نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبين وكيل الخارجية السوداني أن نائب وزير الخارجية السعودي أكد خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار السودان ودعمها اللامحدود له باعتبار أن استقرار السودان له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى الموارد الضخمة التي يذخر بها السودان في مختلف المجالات.

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