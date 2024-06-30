جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 22 رحلة جوية من الأراضي المقدسة إلى القاهرة لعودة حجاج بيت الله الحرام.

رحلات شركة مصر للطيران لعودة الحجاج

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد، 7 رحلات من مطار جدة الدولي إلى مطار القاهرة، و3 رحلات بخط سير جدة إلى كوناكري، ورحلة واحدة بخط سير جدة إلى باماكو في مالي، رحلة واحدة بخط سير جدة إلى مطار الأقصر، ورحلة واحدة بخط سير جدة إلى مطار أسوان ورحلة واحدة بخط سير الطائف إلى مطار القاهرة، و8 رحلات بخط سير المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

بعثات حج وزارة الداخلية وقرعة الجمعيات الأهلية

ومن المقرر أن تسير الشركة تلك الرحلات لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية والسويس وبنى سويف ومطروح والمنيا والأقصر وأسوان والبحيرة وتضامن بني سويف وأسيوط وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.