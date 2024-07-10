روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وفورونيج.

أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وبيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

روسيا أطلقت خمسة صواريخ و20 طائرة بدون طيار

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلجورود وفورونيج".

وقبل قليل، أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته أسقطت 14 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا؛ في هجوم ليلي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و20 طائرة بدون طيار تستهدف أوكرانيا، مع التركيز على البنية التحتية لميناء أوديسا.

وأكدت القوات الجوية أنه تم اعتراض 14 طائرة بدون طيار من أصل 20 تم نشرها في الهجوم بنجاح وإسقاطهم.

هجوم صاروخي روسي على منطقة أوديسا

يمثل هذا الهجوم صعيدا كبيرا في الصراع المستمر، مما يعرض البنية التحتية الحيوية للخطر في إحدى مدن الموانئ الرئيسية في أوكرانيا.

وبدوره، قال حاكم المنطقة إن الهجوم الصاروخي الروسي على منطقة أوديسا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الهجوم دمر البنية التحتية للميناء وألحق أضرارا بالمستودعات والشاحنات وسفينة مدنية.