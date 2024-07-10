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أخبار مصر

26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة السبع في 2023 (إنفوجراف)

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية إلى مجموعة السبع، فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع في 2023.

جاء ذلك بعد أن أصدر الجهاز   المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا  حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة السبع حيث أظهرت بيانات  وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3  مليار دولار خلال عام 2022.

التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع في 2023

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 11.4  مليار دولار خلال عام 2022، وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيرادًا من مصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم ألمانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيرًا اليابان 55 مليون دولار.

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