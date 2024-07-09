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أخبار مصر

إسهامات مصر في حماية أبنائها خلال الأزمات والصراعات العالمية مؤخرا (إنفوجراف)

المصريون بالخارج،
المصريون بالخارج، فيتو
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 شهدت الفترة الأخيرة أزمات وصراعات دولية وإقليمية متلاحقة أثبتت مصر من خلالها قدرتها على حماية أبنائها بالخارج، وأبرز هذه الأزمات (الأزمة السودانية - الأزمة الروسية الأوكرانية- إعصارا دانيال في المغرب وليبيا- الأزمة الروسية الأوكرانية).

حماية المصريين بالخارج خلال الأزمة السودانية 

 فعلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات للتعامل مع الوضع وكان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى، وتم التعامل الفوري لحصر أعداد المصريين في السودان وتحديد مواقعهم استعدادا لإجلائهم، وكذلك توفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب.

 

 

حماية المصريين بالخارج خلال الأزمة الروسية الأوكرانية 

 تم إجلاء معظم المصريين في أوكرانيا عن طريق الدول الأوربية الحدودية وحرصت وزارة الهجرة على متابعة من آثروا البقاء هناك في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع فضلا عن جهود عديدة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج  

حماية المصريين بالخارج خلال إعصار دانيا في المغرب وليبيا

 عقدت وزارة الهجرة غرفة العمليات ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين في حين أن الوضع في ليبيا كان على النقيض حيث ضرب الإعصار بؤرة من بؤر وجود المصريين وتم العمل على إنقاذ أكبر قدر ممكن منهم  

حماية المصريين بالخارج  في الحرب على غزة 

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر والدولة المصرية بأكملها تحاول تقديم الدعم لأهالي غزة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع الأطراف عبر معبر رفح رغم كونه معبر أشخاص لا بضائع وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع 

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