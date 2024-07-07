رئيس المكتب التجاري بباريس: فرص تصديرية واعدة أمام العصائر والفراولة المجمدة والخضروات

أكد الوزير المفوض تجاري سيد فؤاد رئيس المكتب التجاري المصري بباريس، أن المكتب يبذل قصارى جهده للترويج لكافة الشركات المصرية، مطالبا الشركات التي يتم الترويج لها بالمتابعة مع المكتب من أجل التعرف على نتائج تلك الجهود وحل أي معوقات قد تواجههم.

الصادرات المصرية الغذائية لفرنسا زادت العام الماضي

وأشار الى أن الصادرات المصرية الغذائية لفرنسا زادت العام الماضي في بعض البنود نتيجة الجهود الترويجية للمكتب ومنها الفراولة المجمدة بنسبة 79.5%، والخضر المجمدة بنسبة 34%، والبهارات والتوابل بنسبة 24.3%.

جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة اليكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم" تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فرنسا” بمناسبة معرض سيال باريس المقرر إقامته خلال الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن فرنسا تعد سوقا مفتوحة ويشهد منافسة كبيرة خاصة مع دول المغرب العربي وإسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

ونوه إلى أن معدل النمو في القطاع الغذائي بفرنسا خلال العام الماضى بلغ نحو 4%، لافتا إلى أن فرنسا تعد مستورد صافي لعدد من البنود الغذائية لتنامي الاحتياج إليها ومنها عصائر الفاكهة ومركزاتها، حيث تستورد بحوالي مليار يورو، وتستورد 530 ألف طن خضر مجمدة و190 ألف طن فواكه مجمدة أبرزها الفراولة المجمدة والتوت والفاكهة والمكسرات والخضروات المطبوخة واللوبيا والفاصوليا والفلفل الحلو المجمد.

وأضاف أن فرنسا تستورد محضرات خضر “الصوصات والمركزات” بقيمة 800 مليون يورو بنمو 12%، وحلويات وبسكويت بحوالي مليار يورو خلال 2023 بنمو 12.5%، ومعجنات بقيمة 360 مليون يورو بنمو 10.8% خلال العام الماضى".

وذكر أن المكتب يتيح بصفة دورية بفرص تصديرية يتم إرسالها للمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميمها على الشركات المصرية، منوها بأنه خلال النصف الأول تم اتاحة 20 فرصة تصديرية بقيمة تعاقدات متوقعة مليوني يورو، في مجالات العصائر والفراولة المجمدة والخضر والمعجنات ومحضرات الطماطم وزيت الزيتون.

وأكد أهمية المشاركة في المعارض الدولية باعتبارها أحد سبل للنفاذ للأسواق المختلفة وليس فقط لسوق الدولة المنظمة فقط، منوها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الدول المستوردة خاصة فيما يتعلق بالجودة والبيئة والعناية الواجبة والتعبئة والتغليف واشتراطات الشحن خاصة فى مينائى مارسليا ورينيو.

عبد الواحد: المنتجات المصرية تمتلك ميزة السعر التنافسى داخل السوق الفرنسى

فى السياق ذاته، ثمن محمد عبد الواحد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة”،الدور الذى تقوم به مكانب التمثيل التجارى ومدها للمصدرين بالأسواق والفرص التصديرية، مؤكدًا أن السوق الفرنسى من الأسواق الهامة.

وأوضح عبد الواحد،أن فرنسا كانت تعتمد بشكل كبير في وارادتها على دول أوروبا وشمال افريقيا في توفير احتياجاتها من المنتجات الغذائية المصنعة خاصة الخضر والفاكهة المجمدة، ولكن تلك الدول حاليا تعاني من ارتفاع التكلفة وقلة الإنتاج، مما يعطي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية خاصة مع التعويم وتنوع المنتجات، مما يجعلها احد الاسواق التي يمكنها ان تكون للدول التي كانت تعتمد عليها فرنسا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري والمقبل نسب نمو كبيرة في حجم صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا، متوقعا ان تشهد صناعة التجميد “الخضروات والفاكهة” تغيرا كبيرا في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد الواحد إلى أن ميزة السوق الفرنسية للمنتجات المصرية اعتبارها مركزا للتصنيع، وتستورد حوالي مليون طن من الخضروات والفاكهة المجمدة سنويا، ومع ارتفاع حجم السياحة بها يجعل هناك تزايد في حجم الطلب على تلك المنتجات.

وشدد على أن السوق الفرنسى من الأسواق التى تضع اشتراطات قاسية فيما يتعلق بالمواصفات والجودة تزيد عن تلك التى تفرضها ألمانيا على سبيل المثال، وبالتالى أسعار المنتجات المصرية دائما ما تكون تنافسية مقارنةبنظيراتها من دول المغرب وامريكا اللاتيبنة وغيرها.