مستقبل إيران في عهد الرئيس مسعود بزشكيان (إنفوجراف)
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مستقبل إيران في عهد الرئيس مسعود بزشكيان في نجاحه الانتخابات الإيرانية.
وذلك بعد أن سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي أظهرت فوز المرشح الرئاسي الإصلاحي "مسعود بزشكيان"، بعد حصوله على أكثر من 16,3 مليون صوت في انتخابات وصلت نسبة المشاركة بها إلى 49,8%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.