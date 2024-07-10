مستقبل إيران في عهد الرئيس مسعود بزشكيان (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مستقبل إيران في عهد الرئيس مسعود بزشكيان في نجاحه الانتخابات الإيرانية.

وذلك بعد أن سلَّط مقال نشره موقع "أوراسيا ريفيو" الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي أظهرت فوز المرشح الرئاسي الإصلاحي "مسعود بزشكيان"، بعد حصوله على أكثر من 16,3 مليون صوت في انتخابات وصلت نسبة المشاركة بها إلى 49,8%.